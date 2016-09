Fred van Leer maakt theatershow

ANP Fred van Leer maakt theatershow

NAARDEN - Fred van Leer gaat het theater in. Dat onthulde de veertigjarige stylist vrijdagochtend in de 100% NL-radioshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 30-9-2016, 8:10 (Update 30-9-2016, 8:10)

''De laatste tijd ben ik wel bezig gegaan met een aantal dingen op mijn bucketlistje'', onthult Fred. ''Zonder in detail te treden, ik ga het theater in.''

Verwacht echter geen comedy of drama van de stylist van de sterren. ''Nee. Dat heeft ook alles met mode te maken. Een combinatie tussen theater en mode en dat is er nog niet. Heel tof. Dat zijn we nu helemaal aan ’t uitpluizen en zetten.''