ANP 'Giel Beelen krijgt avondshow in het weekend'

AMSTERDAM - Giel Beelen verhuist naar een avondprogramma in het weekend. Dat schrijft De Telegraaf. De radio-dj van 3FM zou dan te horen zijn tussen 18.00 en 21.00 uur.

Door ANP - 30-9-2016, 14:12 (Update 30-9-2016, 14:12)

Beelen is momenteel al te horen op de vrijdagavond. En deze show blijft hij ook doen. Volgens de nieuwe programmering is de dj dus drie avonden achter elkaar te beluisteren. Sander Hoogendoorn, die nu nog in de middagen zit, vult de overige avonden, zo liet de dj op Twitter weten. Momenteel neemt Domien Verschuuren de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond nog voor zijn rekening. Maar hij neemt naar verluidt de ochtendshow van Giel over.

Twee weken geleden werd bekend dat Beelen na ruim twaalf jaar stopt met zijn ochtendprogramma. Dat Giel wordt vervangen in die uren past bij de verjonging en vernieuwing waarmee 3FM bezig is. Het radiostation kampt namelijk al een tijdje met dalende luistercijfers.