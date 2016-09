Tooske Ragas gaat Kilimanjaro beklimmen

AMSTERDAM - Tooske Ragas gaat in februari de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, beklimmen. Dat doet ze als ambassadeur voor War Child, zo meldt de liefdadigheidsorganisatie vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 17:22 (Update 30-9-2016, 17:22)

Tooske doet mee aan War Childs zogenoemde Kili-Challenge, waarbij geld wordt opgehaald door de Kilimanjaro (bijna 5900 meter hoog) te trotseren. De presentatrice stemde direct in toen ze werd gevraagd aan te sluiten. "Ik ben ambassadeur geworden om het gevoel van machteloosheid om te zetten in daden. Dus natuurlijk zei ik meteen ja", aldus Tooske.

De expeditie duurt in totaal zeven dagen en Tooske wacht een zware klim. Daarom wordt ze in de komende maanden helemaal klaargestoomd met trainingsschema's en een speciaal trainingsweekend in de Ardennen. "Ik hoor tegenstrijdige geluiden en dat maakt het ook spannend", zegt ze. "Ik hoop dat als het echt moeilijk wordt we elkaar en onszelf eraan herinneren waar we het echt om doen: voor de kinderen voor wie het niet een paar dagen heel moeilijk is, maar zo heel erg lang."