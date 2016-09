Heel Holland Bakt krijgt geen duopresentatie

AMSTERDAM - André van Duin heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat er echt geen duopresentatie komt bij Heel Holland Bakt. Als Martine Bijl volledig is hersteld van haar hersenbloeding, neemt zij de presentatie weer over.

"We gaan het zeker niet samen doen", zei André in RTL Boulevard, waarmee hij de hoop van een groot deel van de kijkers de kop in drukt. "De rol van presentator is daar veel te klein voor. Ze doen het in Engeland wel maar ik vind het er veel te klein voor."

Omroep MAX meldde al bij de aanstelling van André als tijdelijke vervanger dat het de bedoeling is dat Martine weer terugkeert. Of dat volgend seizoen al het geval is, is nog niet te zeggen. Heel Holland Bakt is nog zeker drie jaar te zien bij MAX.