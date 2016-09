Brangelina akkoord met tijdelijke regeling

LOS ANGELES - Angelina Jolie en Brad Pitt hebben de eerste voorwaarden over hun scheiding op papier gezet. Het acteurskoppel is akkoord gegaan met een tijdelijke voogdijregeling van de kinderbescherming in Los Angeles waarin ook regels zijn opgesteld over therapie, en alcohol- en drugstesten. Dat meldt TMZ op basis van bronnen.

De zes kinderen van Angelina en Brad, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne, blijven voorlopig bij Angelina wonen. Brad krijgt zoals verwacht een bezoekregeling. In ieder geval moet daar de eerste keer een therapeut bij zijn. Die kan vervolgens beslissen of dat bij latere bezoeken nog nodig is.

Brad moet zich ook voorbereiden op willekeurige alcohol- en drugstesten, omdat Angelina denkt dat hij mogelijk verslaafd is. Bronnen zeggen tegen TMZ dat de eerste test in ieder geval negatief was. In de regeling staat ook dat zowel Brad als Angelina individuele begeleiding krijgt en dat er ook gezinsbegeleiding komt.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite moesten Angelina en Brad wel om de tafel zitten omdat het anders waarschijnlijk zou uitdraaien op een rechtszaak. Angelina zou tevreden zijn met de tijdelijke regeling, die overigens maar voor drie weken geldt. Dan worden nieuwe regels opgesteld of moeten Angelina en Brad alsnog naar de rechter.