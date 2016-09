Derwig en Oral winnen Kalveren beste tv-drama

UTRECHT - Acteurs Jacob Derwig en Nazmiye Oral hebben vrijdagavond op het Gala van de Nederlandse Film de Gouden Kalveren voor beste acteurs in een tv-drama gewonnen. Zij kregen de prijzen voor hun rollen in de films In Vrijheid en Klem.

Door ANP - 30-9-2016, 20:40 (Update 30-9-2016, 20:40)

Oral speelt in In Vrijheid een moeder van wie de zoon naar Syrië is vertrokken om te vechten. Het was voor de 47-jarige actrice uit Hengelo de eerste maal dat zij genomineerd was voor een beeldje. Voor Jacob Derwig was het de derde maal dat hij een Gouden Kalf in ontvangst mocht nemen. Eerder won de acteur de prijs al voor zijn rollen in Oscarkandidaat Zus & Zo (2001) en megahit Alles is Familie (2013).

Derwig kreeg het beeld ditmaal voor zijn rol in de nieuwe VARA-serie Klem. Hij speelt hierin een crimineel die het leven van een keurige man overhoop gooit als hun dochters bevriend raken.

Eerste deel

De twee acteursprijzen voor tv-drama vormden de finale van het eerste blok Kalveren dat werd uitgereikt. Andere onderscheidingen in dit deel, dat alleen via de website van het Nederlands Film Festival te volgen was, gingen naar Beyond Sleep (beste sound design), J. Kessels (beste production design) en Full Contact (beste montage).

De tweede helft van de uitreiking is vanaf half negen op de NPO te zien. Het gala vormt de afsluiting van het Nederlands Film Festival dat de afgelopen anderhalve week in Utrecht plaatsvond.