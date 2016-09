Hensema en Blok winnen beide tweede Kalf

UTRECHT - Acteurs Marcel Hensema en Anneke Blok hebben vrijdagavond allebei hun tweede Gouden Kalf gewonnen. Zij kregen de prijzen op het Gala van de Nederlandse Film dat vrijdag in Utrecht plaatsvond.

Door ANP - 30-9-2016, 21:07 (Update 30-9-2016, 21:07)

Hensema won zijn beeldje voor zijn bijrol in Knielen op een Bed violen, waarin hij een zonderlinge prediker speelt. De acteur won eerder een Kalf voor zijn rol in Wild Romance (2007), de biografiefilm over Herman Brood. Blok werd beloond voor haar rol in de boekverfilming De Helleveeg. Hierin speelt zij een mater familias van een Brabants gezin in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De actrice won de prijs eerder voor haar hoofdrol in de tragikomedie Tiramisu (2008).

Eerder op de avond werden acteurs Jacob Derwig en Nazmiye Oral al bekroond voor hun acteerprestaties in een tv-drama. Zij kregen de prijzen voor hun rollen in de films In Vrijheid en Klem. Voor Derwig was het al zijn het derde Kalf.

Het gala waarop de Kalveren worden uitgereikt, vormt de afsluiting van het Nederlands Film Festival dat de afgelopen anderhalve week in Utrecht plaatsvond. De films Publieke Werken en De Helleveeg kregen eerder de meeste nominaties.