ANP Hersenschudding Jan Smit na val van trap

VOLENDAM - Jan Smit ligt in de lappenmand. De 30-jarige zanger liep vrijdagavond een hersenschudding op. Hij gleed uit op de trap in zijn woning in Volendam. Zijn concert zaterdag in Kerkrade gaat daarom niet door.

Door ANP - 30-9-2016, 22:06 (Update 30-9-2016, 22:06)

Jan barst volgens zijn manager Aloys Buys van de hoofdpijn. Hij moet op advies van zijn huisarts sowieso het hele weekend platliggen.

Zaterdag stond een van Jans Elfstedenconcerten, ter gelegenheid van zijn twintigjarig jubileum, op het programma. Fans die daar kaarten voor gekocht hebben, kunnen zich wenden tot de Nationale Theaterkassa. Naar verwachting is Jan volgende week weer hersteld. Hij wordt dan verwacht in Apeldoorn.