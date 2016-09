John Coffey zwaait af in Paradiso

AMSTERDAM - John Coffey heeft voorlopig zijn laatste optreden achter de rug. De leden van de punkrockband uit Utrecht speelden vrijdagavond in Paradiso in Amsterdam hun afscheidsshow.

Na afloop van het concert plaatste de band een foto van het optreden op Facebook en Twitter. "We are one big fucking John Coffey family!", aldus de band. "We love you!"

In mei maakte John Coffey, opgericht in 2002, bekend te stoppen met optreden. De band blijft wel bestaan maar neemt 'voor onbepaalde tijd' een pauze. Vorig jaar wonnen de Utrechters nog een Edison voor hun album The Great News. Frontman David Achter de Molen werd een hit op internet toen beelden waarop hij een biertje vangt op Pinkpop de hele wereld over gingen.