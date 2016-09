Susan Smit heeft breuk nog niet verwerkt

ROTTERDAM - Susan Smit heeft de relatiebreuk met Peter Veldhoven nog niet helemaal verwerkt. De vader van haar twee kinderen Linde (4) en Goof (2) pakte vorig jaar zijn biezen. “Ik ben nu ruim een jaar verder en ben nog steeds bezig de laatste restjes rouw en boosheid op te ruimen”, zegt de schrijfster in een interview met AD Magazine.

1-10-2016

Susan werd totaal overvallen door Peters mededeling dat hij wegging. “Ik was zo verrast door de snelheid waarmee het gebeurde. De jongste was bij wijze van spreken net van de borst af. Nog steeds voelt deze nieuwe werkelijkheid niet helemaal normaal.”

Wat er mis ging, begint Susan langzaamaan in te zien. “Achteraf zie ik dat ik al langer geen contact met hem kreeg en dat hij zich emotioneel terugtrok en openstond voor anderen.” Maar helemaal snappen doet Susan het waarschijnlijk nooit. “Er is een begin van begrijpen, maar tegelijkertijd een soort van berusting dat ik het nooit helemaal zal snappen.”

Ruimte

Hoewel Susan ‘verdriet had en heeft’ om haar gebroken gezin, is ze weer gelukkig in de liefde. “Ik zie afscheid nemen en gelukkig zijn in een nieuwe relatie als twee gescheiden processen die naast elkaar kunnen bestaan. Mijn nieuwe vriend gunt mij die ruimte en dat zie ik als een teken van liefde.”

Ondanks de heftige relatiebreuk gelooft Susan nog volop in de liefde. “Ik ga nog steeds voor de liefde, meer dan ooit. Ik heb een bodem in mezelf gevonden om op te staan en door die bodem kun je nooit heen zakken.”