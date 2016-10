Jan Smit niet opgewassen tegen Shawn Mendes

ANP Jan Smit niet opgewassen tegen Shawn Mendes

AMSTELVEEN - Jan Smit is zijn eerste plek in de Album Top 100 alweer kwijt. De Volendammer kwam vorige week nog binnen op 1 met zijn jubileumplaat 20, maar moet deze week plaatsmaken voor Shawn Mendes.

Door ANP - 2-10-2016, 13:35 (Update 2-10-2016, 13:35)

Het tieneridool uit Canada verovert met zijn tweede plaat Illuminate de toppositie. Het is de eerste keer dat Shawn de Album Top 100 aanvoert, zijn vorige album Handwritten kwam niet verder dan de vijfde plek.

Jan Smit zakt een plekje en eindigt op de tweede plek. Hij blijft Kinderen voor kinderen net voor; die nieuwe plaat Voor altijd jong! - 37 komt binnen op de derde positie. In de top tien van de Album Top 100 staan deze week vijf nieuwe binnenkomers. Een daarvan is Bruce Springsteen, die met Chapter And Verse voor de 22e keer te vinden is in de hoogste regionen van de albumlijst.

Album Top 10 week 40

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Shawn Mendes - Illuminate

2. (1) Jan Smit - 20

3. (-) Kinderen voor kinderen - Voor altijd jong! - 37

4. (2) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

5. (-) Bruce Springsteen - Chapter And Verse

6. (-) Marillion - F.E.A.R.

7. (-) Passenger - Young As The Morning Old As The Sea

8. (4) Rotterdam Airlines - Gate 16

9. (3) Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree

10. (6) Drake - Views