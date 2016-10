Ross en Reznor maken filmmuziek Patriots Day

LOS ANGELES - Atticus Ross en Trent Reznor gaan de muziek componeren voor de film Patriots Day. Dat maakte Paul Berg, die de film over de aanslag in Boston regisseert, bekend via Instagram.

Door ANP - 2-10-2016, 16:22 (Update 2-10-2016, 16:22)

Berg liet weten ‘zeer vereerd’ te zijn samen te kunnen werken met ‘twee geniale artiesten’. Ross en Reznor zijn geen onbekenden op het gebied van filmmuziek. Zo componeerden ze eerder de muziek bij onder meer Gone Girl en The Girl With The Dragon Tattoo. In 2011 sleepte het duo een Oscar in de wacht met hun muziek bij The Social Network.

Patriots Day moet eind dit jaar in première gaan in de Verenigde Staten. In de film over de aanslag tijdens de marathon van Boston, in 2013, spelen onder anderen Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon en Michelle Monaghan. Wahlberg is ook een van de producenten.