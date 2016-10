Victoria: jammer als GEM oude hits zingt

LONDEN - Victoria Beckham vindt dat de drie Spice Girls die onder de naam GEM weer gaan optreden van de wereldhits van de meidenband moeten afblijven. Dat zegt ze in een interview met The Sunday Times.

“Ik wens ze alle geluk als nieuwe groep”, zegt Victoria over haar oud-collega’s Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie Brown die deze zomer bekendmaakten weer te willen gaan optreden. “Ik vind wel dat ze hun eigen materiaal moeten brengen. Wat wij als Spice Girls hebben gedaan was zo bijzonder. Als zij onze liedjes gaan zingen, zou ik dat jammer vinden.”

Victoria en Melanie Chisholm waren wel van de partij toen de Spice Girls in 2012 bijeenkwamen voor een optreden tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen, maar dit keer bedankten de dames. Melanie wil zich op haar solocarrière richten, Victoria heeft het te druk met haar carrière in de modewereld.

Hoewel ze zich dit keer niet bij haar oud-collega’s voegt, zegt Victoria dankbaar te zijn voor haar tijd in de meidenband. “Ik heb veel geleerd van de Spice Girls. Het belangrijkste is dat je alles kunt hebben wat je hartje begeert, maar dat je dat ook zo kwijt kunt raken. Ik heb een tweede kans gekregen en die laat ik niet glippen.”