Blake Lively zwijgt over tweede baby

NEW YORK - Verschillende Amerikaanse showsites wisten het afgelopen weekend zeker: Blake Lively zou vrijdag zijn bevallen van haar tweede kind. Zondag plaatste de actrice echter foto's van de bruiloft van een vriendin waarbij ze aanwezig was, zonder iets over een baby te melden.

Door ANP - 3-10-2016, 3:37 (Update 3-10-2016, 3:37)

Op de beelden is te zien hoe Blake de bruid een knuffel geeft. "De mooiste bruid op deze planeet. En de beste vriendin die ik kon wensen", schrijft ze erbij. Het boeket in de handen van vriendin en assistente Jessica verbergt ook de buik van de in het zwart geklede actrice.

De woordvoerders van zowel Blake als haar man Ryan Reynolds hebben de geboorte van een tweede spruit nog niet bevestigd. Toen hun oudste kind, dochter James, eind 2014 ter wereld kwam, deelde het stel de eerste weken overigens ook geen informatie over de sekse en naam van de baby.