Kanye staakt optreden om familiekwestie

NEW YORK - Kanye West heeft zondagavond (lokale tijd) een optreden in New York voortijdig afgebroken wegens familie-omstandigheden. De rapper speelde al een uur op het Meadows Festival in Queens, maar stopte midden in een nummer.

Door ANP - 3-10-2016, 4:54 (Update 3-10-2016, 4:54)

Een bezoeker van het concert meldt op Twitter dat de assistente van de muzikant hem op het podium iets influisterde, waarna hij de microfoon pakte, zich tegenover het publiek verontschuldigde en vertrok.

Het is niet duidelijk of het gaat om een noodgeval voor Kanye's eigen naasten of die van zijn vrouw Kim Kardashian.