Michiel Huisman flirt met grote projecten

LOS ANGELES - Het spelen van een Amerikaans icoon had de Nederlandse acteur Michiel Huisman nog niet op zijn cv had staan. Tot hij werd gevraagd voor de serie Harley and the Davidsons, waarin hij een van de broers speelt die aan de basis stonden van het roemruchte motormerk. De driedelige serie is vanaf 8 oktober ook in Nederland op Discovery te zien.

Door ANP - 3-10-2016, 8:23 (Update 3-10-2016, 8:23)

“Het is een grote eer om als Nederlander gevraagd te worden om zo'n typisch Amerikaanse held te mogen spelen”, stelt de acteur tijdens een bliksembezoek in Nederland. Het onderwerp van de serie sprak hem erg aan; Huisman is zelf ook een fervent motorrijder. “Het was een feest om mij in te mogen lezen over dit onderwerp. Ik kon ongegeneerd in de boeken duiken over de families en hun lange, roerige geschiedenis.”

Maar dat was nog niet genoeg. Ter voorbereiding op de opnames moest hij van de regisseurs samen met de andere hoofdrolspelers een motorfiets in elkaar zetten, net zoals de drie uitvinders dat in de serie doen. “Zij vonden het een goed idee als we op die manier meer naar elkaar toe zouden groeien”, vertelt de Nederlander. De methode werkte. “Als je drie dagen aan zo'n ding zit te knutselen en te sleutelen ga je toch over andere zaken praten. Er ontstond ook een soort natuurlijke taakverdeling tussen ons: wie neemt de leiding, wie is de doener. Tegen de tijd dat we gingen draaien, voelde het allemaal heel natuurlijk aan als je ons rond een motor zette.”

Marktwaarde

De serie is in de VS de best bekeken Amerikaanse serie in drie jaar tijd. “Ik heb geen idee wat zo'n succes nou doet voor mijn marktwaarde”, grinnikt Huisman. “Maar ik weet wel dat Discovery er heel blij mee is. Het was een flink risico om zo'n groot project op te pakken.” Het zal zeker niet slecht zijn voor zijn naamsbekendheid. “Je merkt dat studio's en producenten sneller aan mij denken. Maar soms zeg ik toch nee. Slim carrière maken is ook een kwestie van de juiste keuzes durven maken. Als je je aan het ene project verbindt, betekent dat misschien dat je een ander, nog mooier project waar je twee dagen later voor gevraagd wordt niet kan doen.”

Huisman wil zich naar eigen zeggen vooral in de breedte ontwikkelen. “Ik slaag er zeker nog niet altijd in”, bekent hij. “Maar in de ideale situatie zou ik alleen maar ja zeggen tegen projecten die mij kunnen helpen iets anders of iets nieuws van mijzelf te laten zien.” Zijn vaste rol in Game of Thrones gaf hem die ruimte de afgelopen jaren, al mag Huisman niet praten over zijn eventuele deelname aan het zevende seizoen. “Het is fijn dat ik soms kan flirten met grotere studiofilms. Maar ik voel me doorgaans beter op mijn gemak op de set van kleinere of meer onderscheidende projecten.”

Oorlogsdrama

Dat de Nederlandse acteur nu een aantal jaar in Hollywood meedraait, betekent ook dat hij soms weer mensen tegenkomt met wie hij eerder gewerkt heeft. Zo draaide hij met de IJslandse actrice Hera Hilmar, die in Harley and the Davidsons zijn vrouw speelt, ook het oorlogsdrama The Ottoman Lieutenant. “Het is fijn als je op een set iemand hebt die je al kent, die je op basis van eerdere ervaringen intuïtief kan vertrouwen”, legt Huisman uit. “In Nederland is het wereldje zo klein dat je eigenlijk bij elk project wel een paar mensen op de set kent, wat fijn is omdat je dóór kunt bouwen op iets dat goed beviel, of om nog een keer te kunnen werken met mensen met wie je een klik had.”