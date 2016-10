Bekroonde slavernijfilm opent Urban Festival

AMSTERDAM - Het veelgeprezen slavernijdrama The Birth of a Nation van de Amerikaanse regisseur Nate Parker is op 4 november de openingsfilm van het DaBounce Urban Film Festival in Amsterdam.

Door ANP - 3-10-2016, 11:20 (Update 3-10-2016, 11:20)

Op het festival, dat tussen 4 en 6 november plaatsvindt op het Westergasfabriek-terrein in Amsterdam, is een groot aantal ´urban´ films te zien die niet eerder in de Nederlandse theaters draaide. Het evenement wil bijdragen aan de vraag om meer diversiteit in het Nederlandse bioscoopaanbod. De speciale nadruk ligt dit jaar op de thema´s LHBT- en vrouwenemancipatie.

The Birth of a Nation speelt zich dertig jaar voor de Amerikaanse Burgeroorlog af en vertelt over een geletterde slaaf die een grote opstand leidt. De film, die pas in februari een normale bioscooproulatie krijgt in Nederland, ging eerder in première tijdens het Sundance Film Festival en won daar zowel de jury- als de publieksprijs.

Raymi Sambo

Andere titels die op het DBUFF te zien zijn, is de nieuwe Will Smith-film Concussion, de biografiefilm Miles Ahead over trompettist Miles Davis en een documentaire over de opkomst en ondergang van de Black Panthers.

Acteurs Raymi Sambo en Jasmine Sendar presenteren zich dit jaar als speciale ambassadeurs van het festival, om meer aandacht te genereren voor de ´urban film´. Ook verleent het Bijlmer Parktheater medewerking aan het festival. In samenwerking met regisseur Shariff Nasr gaat een aantal kandidaten zelf een film ontwikkelen die op het festival te zien zal zijn.