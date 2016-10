Kerst alweer begonnen bij Sky Radio

NAARDEN - Het duurt nog 83 dagen voordat het kerst is, maar liefhebbers van kerstmuziek kunnen alweer terecht bij Sky Radio. De radiozender begon maandag online alweer met The Christmas Station. Zangeres Trijntje Oosterhuis kreeg de eer om de knop om te zetten.

Voor kerstliedjes op de radio moeten luisteraars van Sky Radio nog even wachten. Die zijn traditiegetrouw pas na Sinterklaas te horen.

Jaarlijks is Sky Radio aan het einde van het jaar een van de best beluisterde zenders. Vorig jaar bereikte het station in november en december ruim 3,6 miljoen unieke luisteraars.