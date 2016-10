Albert: RTL Live was spannend en pittig

EEMNES - Albert Verlinde heeft de eerste aflevering van RTL Live erop zitten. De presentator omschreef zijn debuut tegenover zijn voormalige werkgever RTL Boulevard als 'leuk, spannend en pittig'.

Door ANP - 3-10-2016, 19:11 (Update 3-10-2016, 19:11)

Dat het voor Albert spannend was, was duidelijk te zien aan het begin van het programma. "De allereerste RTL Live. Hoorde je me zuchten toen ik ging zitten?", vroeg Albert zijn gast Lieke van Lexmond vlak nadat hij het openingswoord had gedaan. Ook Lieke voelde de zenuwen. "Ik vind heel leuk dat ik er ben. Het is voor jou spannend maar ik voel die spanning wel een beetje mee", zei ze.

Na afloop viel Albert opgelucht in de armen van Lieke.