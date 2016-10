Bobbi Eden nog een paar dagen in ziekenhuis

ANP Bobbi Eden nog een paar dagen in ziekenhuis

AMSTERDAM - Bobbi Eden moet waarschijnlijk nog tot woensdag in het ziekenhuis blijven om aan te sterken na haar zware bevalling van afgelopen zaterdag. Dat liet de pornoster maandagavond weten in RTL Boulevard.

Door ANP - 3-10-2016, 19:54 (Update 3-10-2016, 19:54)

"Als alles goed gaat mag ik woensdag naar huis", aldus een dolgelukkige Bobbi. "Ik ben er helemaal vol van. Ik ben wel heel erg moe, maar ik ben ook zo ontzettend blij en trots. Eindelijk is onze mooie man er."

Bobbi en haar man Mark werden zaterdag ouders van zoontje Brandon, maar de bevalling verliep allesbehalve soepel, zo liet ze zondag al zien in haar vlog. Daarin omschreef ze het als 'een bevalling van de hel'. In eerste instantie werd gepoogd de kleine via de normale weg ter wereld te brengen, maar Bobbi was uiteindelijk zo uitgeput dat de artsen besloten dat er een keizersnede moest komen.

Ook het de zwangerschap verliep al moeilijk. Bobbi moest sinds begin augustus zo veel mogelijk rust nemen toen bleek dat ze met 32 weken zwangerschap al weeën had.