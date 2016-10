'Judeska' sluit tour af in HMH

AMSTERDAM - Jandino Asporaat sluit zijn theatertour in december af in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Dat maakte de cabaretier maandagavond bekend in RTL Boulevard.

Door ANP - 3-10-2016, 20:06 (Update 3-10-2016, 20:06)

Jandino trekt de komende maanden door heel Nederland met de klucht Van je familie moet je het hebben, een show waarin zijn typetje Judeska de hoofdrol speelt. In het stuk neemt ze zoals altijd geen blad voor de mond en heeft ze maar één doel: het beschermen van haar familie, goedschiks of kwaadschiks.

De show in de HMH is op 22 december. De kaartverkoop is direct gestart.