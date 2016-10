Samenwerking Garrix en Bieber is er nog niet

ANP Samenwerking Garrix en Bieber is er nog niet

LOS ANGELES - De samenwerking tussen Martin Garrix en Justin Bieber laat voorlopig nog even op zich wachten. De twee goede vrienden lieten begin dit jaar weten dat ze bezig waren met wat 'ideetjes' maar dat heeft nog niet echt een serieus vervolg gekregen.

Door ANP - 3-10-2016, 22:54 (Update 3-10-2016, 22:54)

"Geen updates wat dat betreft", zegt Garrix tegen Billboard. "We zijn echt goede vrienden en we hebben het altijd leuk samen. Eerlijk gezegd hebben we altijd zo veel plezier als we samen zijn dat we nog maar weinig tijd hebben gehad om samen de studio in te duiken."

De Nederlandse dj en producer en Bieber staan allebei onder contract bij School Boy Records. Beiden zijn momenteel terug te vinden in de top van de wereldwijde hitlijsten: Garrix scoort met In The Name Of Love terwijl Bieber dat zowel met Cold Water als met Let Me Love You doet.