Toni Braxton ontslagen uit ziekenhuis

ANP Toni Braxton ontslagen uit ziekenhuis

LOS ANGELES - Na vier dagen in een ziekenhuis in Los Angeles, is Toni Braxton weer thuis. De zangeres werd opgenomen wegens complicaties van de chronische aandoening waar ze aan lijdt, lupus.

Door ANP - 4-10-2016, 3:41 (Update 4-10-2016, 3:41)

Eerder meldde TMZ dat de gezondheidsituatie van de Un-break My Heart-zangeres ernstig was, maar haar woordvoerder ontkende dat maandag. "Alhoewel lupus een serieuze ziekte is die altijd gemonitord moet worden, verkeerde ze niet in gevaar. Ze is ontslagen en gaat later deze week van start met de repetities voor haar toernee."

De 48-jarige muzikante onthulde in 2010 dat ze aan de auto-immuunziekte lijdt. In haar autobiografie uit 2014 vertelde ze ook dat ze een familielid verloor aan lupus. "Het voelt alsof je elke dag de griep hebt", verklaarde ze vorig jaar in een interview met de Huffington Post. "Sommige dagen sla je je er doorheen, op andere dagen word je gedwongen in bed te blijven."