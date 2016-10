Thomas Berge bevestigt nieuwe liefde

NAARDEN - Zanger Thomas Berge steekt zijn liefde voor Cassidy Roeks niet langer onder stoelen of banken. ''We gaan ons niet meer verstoppen. We gaan gewoon uit eten met z’n tweeën en doen andere leuke dingen. Ik voel wel weer vlinders ja, dat is heel fijn'', zei Thomas dinsdag in de ochtendshow van 100% NL.

Cassidy is een van de kandidaten in de talentenjacht The Next Boy/Girl Band op SBS6 en liet in de ochtendshow horen dat ze de nacht had doorgebracht met haar nieuwe vriend.

Deze zomer strandde de relatie van Thomas Berge en Myrthe Mylius. Thomas en Myrthe waren sinds 2012 samen. Een jaar later werden ze papa en mama van Jack.