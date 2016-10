Netflix brengt Iron Fist op 17 maart

LOS GATOS - De Marvel-serie Iron Fist is vanaf 17 maart volgend jaar wereldwijd te zien op Netflix. De serie beslaat dertien afleveringen. Iron Fist is deel vier in een reeks. Eerder verschenen al Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage.

Door ANP - 4-10-2016, 12:36 (Update 4-10-2016, 12:36)

Iron Fist gaat over miljardair Danny Rand (Finn Jones, bekend uit Game of Thrones) die na jaren van vermissing weer opduikt in New York om zijn geboorterecht en familiebedrijf op te eisen. Met zijn perfecte beheersing van kung-fu vecht hij tegen de criminele en corrupte krachten in de stad.

De nieuwe serie zal leiden tot een serie van Marvel waarin alle personages samenkomen. Die heet The Defenders.