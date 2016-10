Charlie-Chan Dagelet wint acteursprijs in VS

NEW YORK - Actrice Charlie Chan-Dagelet is op het festival Manhattan Short bekroond als beste actrice. Zij kreeg de prijs voor haar rol in de korte film Houvast van regisseur Charlotte-Scott Wilson, zo maakte het festival dinsdag bekend. De film zelf werd door het publiek uitgeroepen tot beste titel van de competitie.

Door ANP - 4-10-2016, 13:53 (Update 4-10-2016, 13:53)

Houvast vertelt over een jonge celliste die haar podiumangst probeert te maskeren. Ook Roeland Fernhout, Lidewij Mahler en Hans Dagelet spelen mee in de film. Charlie-Chan Dagelet was eerder te zien in successeries als Bluf en Zusjes en in bioscoopfilms als Homies, Loft en Vox Populi.

Het zijn niet de eerste prijzen die Houvast in de wacht sleept. De kortfilm werd eerder op het Tribeca Film Festival van acteur Robert de Niro ook al uitgeroepen tot beste titel. Dankzij deze prijs kan de Nederlandse productie automatisch worden genomineerd voor een Oscar.Houvast is in oktober te zien op het Londen Film Festival en draait ook in de competitie van het festival van Gent.