ANP Ben Stiller had prostaatkanker

LOS ANGELES - Bij Ben Stiller is twee jaar geleden prostaatkanker ontdekt. Dat onthulde de acteur dinsdag in de radioshow van Howard Stern. Na operatie is de ziekte met succes verdwenen.

Door ANP - 4-10-2016, 15:59 (Update 4-10-2016, 15:59)

Voor de vijftigjarige acteur was het even schrikken toen hij het nieuws hoorde. "Het kwam uit het niets. Ik had werkelijk geen idee", aldus Stiller. "In het begin weet je niet wat er gaat gebeuren. Ik was bang. Het stopt gewoon alles in je leven omdat je niet meer vooruit kunt plannen want je weet niet wat er gaat gebeuren."

Stiller besloot na twee jaar naar buiten te komen met het nieuws omdat hij graag het belang van een psa-test, waarmee prostaatkanker kan worden ontdekt, onder de aandacht wil brengen. "Ik heb het gevoel dat die test mijn leven heeft gered", aldus de acteur. "Het is de op een na meest dodelijke kanker, maar ook een van de meest geneesbare."

Stiller is getrouwd met actrice Christine Taylor. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Ella van 14 en zoon Quinlin van 11.