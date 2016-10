Al bijna 600.000 naar nieuwe Bridget Jones

AMSTERDAM - De nieuwste film over Bridget Jones heeft al bijna 600.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. Bridget Jones's Baby staat al drie weken op nummer 1 en heeft tot nu toe bijna 5 miljoen euro opgebracht, maakte Universal dinsdag bekend.

Door ANP - 4-10-2016, 16:18 (Update 4-10-2016, 16:18)

De verwachting is dat de film deze week de totale opbrengst van deel 2 (Bridget Jones: The Edge of Reason) en volgende week die van deel 1 (Bridget Jones's Diary) overschrijdt. De nieuwste film met Renée Zellweger in de hoofdrol draait nog in 135 bioscopen.

In de derde film blijkt de populaire vrijgezel onverwacht zwanger te zijn. De grote vraag is wie de vader van de baby is; haar ex Mark Darcy (Colin Firth) of haar nieuwe vlam Jack (Patrick Dempsey).