ANP Anouk kondigt nieuwe single aan

AMSTERDAM - Anouk lanceert donderdagnacht de tweede single van haar nog te verschijnen album Fake It Till We Do. Het nummer heeft de naam Burn meegekregen.

Door ANP - 4-10-2016, 16:55 (Update 4-10-2016, 16:55)

De zangeres kondigde het nieuws vanuit haar eigen huis aan, zo is te zien in de video die ze dinsdagmiddag online zette. Dat deed ze al liggend op de vloer met een selfiestick in de hand. "Ik dacht laat ik hem eens uitproberen met Aap", wijzend op haar kat, die naast haar ligt. "Ik dacht ik laat jullie vast een stukje horen, kijken of jullie het wat vinden."

Fans werden vorige maand al getrakteerd op het eerste voorproefje van het nieuwe album: Down Daddy Down. De nieuwe plaat komt op vrijdag 21 oktober uit.