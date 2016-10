'Beliebers' pas zaterdag welkom bij GelreDome

ARNHEM - Diehard fans van Justin Bieber die vooraan willen staan bij zijn concert zaterdag of zondag in GelreDome in Arnhem, zijn pas vanaf zaterdagochtend welkom bij het stadion. Volgens een woordvoerder van concertorganisator Greenhouse Talent is het niet toegestaan op het terrein te overnachten en heeft het dus geen zin al veel eerder met je slaapzak voor de deur te gaan liggen.

"We vragen de fans na 11.00 uur te komen vanwege de beperkte faciliteiten." De deuren van het complex gaan op beide dagen om 17.00 uur open en het programma begint rond 19.00 uur. Het concert van zaterdag is uitverkocht, maar voor zondag zijn nog enkele kaarten beschikbaar. De organisator verwacht zo'n 67.000 bezoekers.

De laatste keer dat het Canadese popidool in Nederland was, ruim drie jaar geleden, stond hij ook in GelreDome. Hij kwam toen echter veel te laat, waardoor honderden minderjarigen hun laatste trein misten. Met speciaal ingezette bussen moesten de jonge fans vervolgens naar huis worden gebracht. GelreDome liet toen weten daarvoor een rekening naar Bieber te sturen en kondigde aan dat als de popster weer eens wilde komen, er eerst een stevig gesprek aan vooraf zou gaan. Daarover wilde directeur Heràld van de Bunt nu niet veel meer zeggen, behalve dat er 'wat dingen van tevoren zijn geregeld'.

De zegsman van Greenhouse Talent zei dat de verwachte eindtijd van het concert uiterlijk 23.00 uur is. "Tot nu toe is hij overal nog op tijd begonnen."

Bieber staat woensdag en donderdag in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. De concerten zijn onderdeel van zijn Purpose World Tour. Vorige week ging even het gerucht dat hij zijn tournee moest onderbreken omdat hij een getuigenverklaring zou moeten afleggen in de Verenigde Staten over een vermeende mishandeling. Greenhouse Talent heeft echter verklaard dat de Beliebers, zoals de fans ook wel worden genoemd, er zeker van kunnen zijn dat de concerten doorgaan.