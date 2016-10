RadioFreak Awards voor Brantsen en Lippens

HILVERSUM - NPO Radio 1 is de grote winnaar geworden van de RadioFreak Awards. De zender won in drie verschillende categorieën: beste nieuwslezer, beste nachtprogramma en beste verslaggever. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Ook Radio 538 (beste vormgeving en beste marketing) en 3FM (beste visual radio) vielen in de prijzen.

Door ANP - 4-10-2016, 17:15 (Update 4-10-2016, 17:15)

Amber Brantsen werd boven Jan van de Putte (Radio 1) en Bart Jan Cune (Radio 538) verkozen tot beste nieuwslezer. Eerder dit jaar werd ze al door de Volkskrant uitgeroepen tot radiotalent van het jaar. In de categorie beste nachtprogramma won de Omroep MAX-show Nachtzuster van Astrid de Jong. Ze liet de andere genomineerden Vroeg op Frank (Radio 2) en Markplaats (3FM) achter zich. Langs de Lijn-commentator Gio Lippens werd uitgeroepen tot beste verslaggever. Hij nam het stokje over van Jack van Gelder, die vorig jaar won.

De RadioFreak Awards zijn publieksprijzen. De shortlist werd samengesteld op basis van nominaties door programmaleiders en zendermanagers van de landelijke radiostations.