Demi Lovato neemt een break

LOS ANGELES - Demi Lovato gaat er volgend jaar even tussenuit. De zangeres neemt voor onbepaalde tijd gas terug.

Door ANP - 4-10-2016, 21:44 (Update 4-10-2016, 21:44)

"Ik heb zo'n zin in 2017. Ik stop even met muziek maken en stap uit de schijnwerpers", zo schokte Demi haar fans dinsdag via Twitter. "Ik ben misschien niet zo gemaakt voor dit wereldje en de media."

Wat Demi precies met haar woorden bedoelt, is niet duidelijk. In een antwoord op een vraag van een van haar fans zegt ze dat het voor haar lijkt alsof het niet meer de moeite waard is. "Ik ga liever liefdadigheidswerk doen", aldus de zangeres.

Demi is niet de eerste popprinses die er voorlopig de brui aan geeft. Selena Gomez kondigde vorige maand noodgedwongen een pauze aan vanwege haar gezondheid. Ze heeft zich inmiddels op laten nemen in een kliniek.