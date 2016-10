Dolly Parton krijgt oeuvreprijs

NASHVILLE - Dolly Parton wordt tijdens de komende editie van de Country Music Association Awards gelauwerd met een lifetime achievement award voor haar gehele oeuvre. Dat werd maandag duidelijk in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Door ANP - 4-10-2016, 22:10 (Update 4-10-2016, 22:10)

"Dolly belichaamt de definitie van de Willie Nelson Lifetime Achievement Award. Ze is een pionier die fans over de hele wereld blijft betoveren. Ze is een schat en verdient erkenning voor haar onmiskenbare bijdrage aan het succes van countrymuziek", stelt de organisatie.

De zogeheten Willie Nelson Lifetime Achievement Award wordt uitgereikt aan iconen in de countrymuziek. In het verleden werden Willie Nelson zelf, Kenny Rogers en Johnny Cash al eens geëerd voor hun oeuvre.

De inmiddels zeventigjarige Dolly mag het beeldje op 2 november ophalen tijdens de vijftigste editie van de CMA Awards. De ceremonie vindt plaats in Nashville.