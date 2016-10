Soulzanger Charles Bradley cancelt tournee

NEW YORK - Charles Bradley heeft noodgedwongen zijn complete najaarstournee afgezegd. Bij de 67-jarige Amerikaanse soulzanger is een tumor in zijn maag ontdekt.

Door ANP - 4-10-2016, 22:34 (Update 4-10-2016, 22:34)

"Ik krijg de beste medische zorg en we zijn allemaal zeer optimistisch", aldus Bradley in een statement. "Ik zal me hier doorheen slaan net zoals ik heb gedaan met al die andere obstakels die ik ben tegengekomen in mijn leven. Mijn tour is voorlopig uitgesteld zodat ik me volledig kan focussen op mijn herstel."

Bradley, die in het vak rolde als James Brown-imitator, zou deze maand beginnen met een tour door Noord-Amerika en in november en december ook Europa aandoen. In Nederland stonden concerten van hem gepland in Rotterdam, Groningen, Heerlen en Nijmegen. Bradley trad de laatste jaren vaker in Nederland op. Zo was hij in 2014 van de partij op het North Sea Jazz Festival en stond de zanger afgelopen zomer nog op Down The Rabbit Hole.