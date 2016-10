Justin Bieber doet boodschappen in Amsterdam

ANP Justin Bieber doet boodschappen in Amsterdam

AMSTERDAM - Justin Bieber en zijn goede vriend Martin Garrix hebben dinsdagavond rustig boodschappen gedaan in een filiaal van Albert Heijn in Amsterdam. Dat deden ze zonder beveiliging, zo blijkt uit foto's die op Twitter rondgaan.

Door ANP - 4-10-2016, 23:30 (Update 4-10-2016, 23:30)

De winkelmanager bevestigt tegenover Metro dat de twee in de supermarkt waren. "Ze hadden geen beveiliging, niets bij zich", zegt hij. "De hele winkel was in rep en roer. Hij wilde alleen liever niet op de foto. Dat vroeg ik wel aan hem, maar hij heeft redelijk snel de winkel weer verlaten."

Voor de fans die benieuwd waren wat er in Justins mandje zat: de zanger kocht eten en bier. Justin is in Nederland voor zijn optredens komende week in de GelreDome in Arnhem.