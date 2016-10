White Stripes walgen van associatie met Trump

ANP White Stripes walgen van associatie met Trump

NEW YORK - Jack en Meg White van The White Stripes walgen van het "illegale gebruik" van hun nummer Seven Nation Army in een video voor de campagne van Donald Trump en van de associatie die dit oproept met de politicus.

Door ANP - 5-10-2016, 2:09 (Update 5-10-2016, 2:09)

Het voormalig muziekduo, dat in 2011 de stekker trok uit de band, liet dinsdag een verklaring uitgaan waarin de twee benadrukten niets te maken te hebben met de Republikeinse presidentskandidaat.

Jack en Meg zijn zeker niet de eerste sterren die ongewenst geassocieerd worden met Donald Trump. Eerder eisten Adele, Steven Tyler, Michael Stipe en de Rolling Stones dat hun muziek niet langer werd gebruikt in zijn verkiezingscampagne. Ook de producenten van de film Air Force One maakten bezwaar toen Trump de openingstune van de film liet horen tijdens zijn opkomst van campagne-evenementen.