A. F. Th. van der Heijden bij première Tonio

ANP A. F. Th. van der Heijden bij première Tonio

AMSTERDAM - Schrijver A. F. Th. van der Heijden en zijn vrouw Mirjam Rotenstreich zijn woensdagavond aanwezig bij de Amsterdamse première van de film Tonio.

Door ANP - 5-10-2016, 5:00 (Update 5-10-2016, 5:00)

Zij twijfelden eerder of zij het wel aan konden om op de feestelijke eerste vertoning van de verfilming van het gelijknamige boek aanwezig te zijn. In Tonio beschrijft Van der Heijden het rouwproces waar het echtpaar daarheen ging toen hun enige zoon zes jaar geleden op 21-jarige leeftijd overleed. Na het zien van de film heeft het tweetal toch besloten naar de première te komen. “Het is een erg goede film geworden”, vertelde Rotenstreich dinsdagavond in het radioprogramma Met het oog op morgen. “We weten nu dat we het aankunnen”, voegde Van der Heijden daar aan toe.

De verfilming, die dit jaar Nederland vertegenwoordigt bij de Oscars, is gemaakt door regisseur Paula van der Oest. Op basis van haar eerder werk gaf het echtpaar haar het vertrouwen hun persoonlijke verhaal te bewerken voor het witte doek.“Sommige momenten kwamen wel hard aan”, erkende Van der Heijden in het radio-interview. Hij noemde een scène waarin zijn personage (Pierre Bokma) dronken op de keukenvloer ligt. “We hebben het na de dood van Tonio zeker op een drinken gezet”, bekent hij. “Je zoekt elke verdoving die je kan vinden. Maar we hebben nooit gedanst op de vulkaan zoals de personages in de film dat wel doen. Film maken is emoties samenballen: al onze dronkenschappen zijn samengebeld in één scene.”

Tonio is vanaf 13 oktober in heel Nederland te zien. De film draaide in september al een week in een theater in Arnhem, bij wijze van voorpremière. Dit was nodig om het drama in te kunnen zenden voor de Oscars.