Snoop Dogg spreekt jonge rappers moed in

ANP Snoop Dogg spreekt jonge rappers moed in

ATLANTA - Snoop Dogg mocht tijdens de BET Hip-Hop Awards dinsdag in Atlanta de oeuvreprijs in ontvangst nemen. In zijn dankwoord voor deze I Am Hip-Hop award richtte de rapper zich tot jonge artiesten.

Door ANP - 5-10-2016, 6:09 (Update 5-10-2016, 6:09)

"Veel mensen begrijpen jullie niet. Ik werd niet begrepen in het begin. Dus zet je door. Wees origineel, wees divers. Hiphop is jaren geleden ontstaan en alle kanten opgegaan. Je moet altijd blijven wie je bent." Snoop kreeg de award uitgereikt door Kendrick Lamar, die daarbij zei: "Snoop Dogg is de God en dat zal hij altijd blijven."

De rapper kreeg dinsdag ook een aanbod uit onverwachte hoek. Countryster Dolly Parton zei in een televisieprogramma wel iets te zien in een duet met Snoop Dogg. Al was het alleen maar om haar echtgenoot te plezieren. "Mijn man is gek op hem, dus het is mogelijk. Mijn man waardeert hem als persoon. Het is de coolste kerel."

Eén ding heeft het onwaarschijnlijke duo in ieder geval gemeen: ook Dolly mag binnenkort een prijs voor haar carrière ophalen. De 70-jarige krijgt tijdens de Country Music Awards begin november de oeuvreprijs uitgereikt voor haar bijdrage aan het genre.