Depressieve en suïcidale Kid Cudi in kliniek

CLEVELAND - Kid Cudi heeft zich op laten nemen in een kliniek. De hiphopartiest schrijft in een lang bericht op Facebook dat hij depressief is en met de gedachte speelde zelfmoord te plegen.

Door ANP - 5-10-2016, 9:16 (Update 5-10-2016, 9:16)

De Day ’n Nite-zanger ‘leefde een leugen’. “Ik ben een beschadigd mens dat elke dag zwemt in een enorm bad vol emoties. Er woedt elke dag een hevige storm in mijn hart. Ik heb geen idee hoe te leven in vrede, ik heb geen idee hoe rust voelt.”

Kid Cudi, geboren als Scott Mescudi, kampt al jaren met depressies. “Mijn angsten en depressie tekenen mijn leven zo lang ik me kan herinneren.” De artiest wil de komende tijd aan zichzelf gaan werken. “Ik denk dat ik zo veel voor anderen heb gedaan, dat ik ben vergeten dat ik zelf ook liefde nodig heb. Ik denk dat ik nooit echt wist hoe ik dat moest doen.”

Album

Kid Cudi schrijft dat hij ‘bang en verdrietig’ is. “Ik heb het idee dat ik heel veel mensen teleurstel. Het spijt me.” Hoewel hij voorlopig in een kliniek verblijft, verschijnt er wel nieuw materiaal van zijn hand. “Ik zal er niet zijn om het te promoten, maar mijn label en manager houden jullie op de hoogte. Het album is onderweg, dat beloof ik.”

De artiest schat in dat hij een maand nodig heeft. “Als alles goed gaat ben ik op tijd voor ComplexCon.” Kid Cudi wordt op 5 november verwacht op het nieuwe festival in Californië. “Ik kijk uit naar jullie high fives en knuffels.”