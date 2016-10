‘Ook OITNB-actrice Laura Prepon verloofd’

ANP ‘Ook OITNB-actrice Laura Prepon verloofd’

LOS ANGELES - Samira Wiley is niet de enige Orange Is The New Black-actrice die binnenkort voor het altaar staat. Ook Laura Prepon is onlangs ten huwelijk gevraagd, vertellen ingewijden aan Us Weekly.

Door ANP - 5-10-2016, 15:44 (Update 5-10-2016, 15:44)

Prepon gaat trouwen met de 35-jarige acteur Ben Foster, met wie ze sinds afgelopen zomer samen is. De 36-jarige actrice, die in Orange Is The New Black de rol van Alex Vause voor haar rekening neemt, werd dinsdag voor het eerst gespot met haar verlovingsring. Prepon en Foster gingen samen naar de première van The Girl On The Train en de actrice verborg de diamant aan haar vinger niet.

Prepon en Foster trouwden beiden niet eerder. Foster was wel twee keer verloofd met actrice Robin Wright. Die relatie strandde vorig jaar zomer definitief. Prepon had eerder relaties met Christopher Masterson en Scott Michael Foster.