ANP Levenslang voor moord op EastEnders-actrice

LONDEN - Een Britse rechtbank heeft een 49-jarige man tot levenslang veroordeeld voor de moord op de actrice Sian Blake, met wie hij samenleefde, en hun twee kinderen. Blake was bekend van haar rol in de populaire Britse tv-serie EastEnders.

Door ANP - 5-10-2016, 16:51 (Update 5-10-2016, 16:51)

De veroordeelde man, Arthur Simpson-Kent, stak de 43-jarige actrice en de twee zoontjes van acht en vier jaar in december vorig jaar dood in hun huis in Londen. Hij verklaarde dat hij de moorden had begaan omdat de vrouw hem met de kinderen wilde verlaten.

Na de moorden vluchtte Simpson-Kent naar Ghana, waar hij vandaan komt. Daar werd hij begin dit jaar gearresteerd. Hij keerde daarna vrijwillig terug in Groot-Brittannië.