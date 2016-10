Documentaire over Ian McKellen op komst

LONDEN - De Britse acteur Ian McKellen wordt onderwerp van een documentaire. In McKellen: Playing The Part, geregisseerd door Joe Stephenson, staat zijn leven centraal. Het verhaal is gebaseerd op een veertien uur durend interview met McKellen.

5-10-2016

In de documentaire is onder meer zeldzaam archiefmateriaal uit het begin van McKellens carrière te zien en nog nooit vertoonde foto's en video's uit zijn privécollectie. Ook zijn delen van zijn leven filmisch gereconstrueerd.

De inmiddels 77-jarige McKellen is bij het grote publiek vooral bekend als Gandalf in de Hobbit- en Lord of the Rings-trilogieën. Ook speelde hij Magneto in de X-Men-films.

Volgens Stephenson is hij echter veel meer dan dat. "Dit is de kans om zijn ongelooflijke en inspirerende verhaal te horen. Van zijn bescheiden jeugd in het noorden van Engeland naar zijn leven als steracteur, een die bovendien als een van de eersten openlijk sprak over zijn seksualiteit."