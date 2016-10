Jan Smit cancelt ook show in Apeldoorn

ANP Jan Smit cancelt ook show in Apeldoorn

VOLENDAM - Jan Smit moet ook zijn fans in Apeldoorn teleurstellen. Het concert dat hij er zaterdag zou geven, gaat niet door. De zanger heeft nog te veel last van de hersenschudding die hij afgelopen weekeinde opliep.

Door ANP - 5-10-2016, 17:17 (Update 5-10-2016, 17:17)

In overleg met de huisarts is besloten om geen enkel risico te lopen op eventueel blijvend letsel, meldt zijn management. "Ik ondervind er gewoon nog te veel hinder van, en vind het verschrikkelijk dat ik me daardoor niet voor de volle 100 procent kan geven", zegt Jan. "Het is zo onmogelijk om komende zaterdag al een twee uur durend liveconcert te geven, omdat er dan nog te veel druk op mijn hoofd komt te staan."

Jan hoopt over anderhalve week in Groningen wel weer op het podium te kunnen staan. De Volendamse zanger begon vorige week met zijn Elfstedentour ter gelegenheid van zijn twintigjarig jubileum. Vrijdag viel hij echter van de trap, waardoor hij een hersenschudding opliep. Zijn show in Kerkrade moest hij daardoor ook afzeggen.