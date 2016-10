Conciërge belangrijkste getuige overval Kim

PARIJS - Kim Kardashian heeft dinsdag weer contact gehad met de politie in Parijs. Ze heeft de rechercheurs die de spraakmakende overval onderzoeken vertelt dat de conciërge de belangrijkste getuige in de zaak is. Dat zeggen bronnen binnen de zaak tegen TMZ.

Door ANP - 5-10-2016, 19:04 (Update 5-10-2016, 19:04)

De conciërge werd door de daders gedwongen de weg te wijzen naar Kims kamer. Per telefoon heeft de realityster aan de politie uit de doeken gedaan wat zijn rol is geweest. De man was geboeid naar boven gebracht en opende onder dwang haar kamer. Hij was vervolgens getuige wat zich binnen afspeelde.

Volgens Kim heeft zij ook kort gesproken met de conciërge. Ze vroeg hem onder meer of ze zouden sterven, waarop hij kalm 'ik weet het niet' zou hebben gezegd. Kim stipte tegenover de agenten aan dat hij opvallend rustig bleef ondanks dat hij geboeid was en onder schot werd gehouden. Nadat de overvallers klaar waren werd de conciërge weer meegenomen en achtergelaten in de lobby. Wel lieten de daders hem geboeid.

De overvallers maakten zondagnacht in totaal voor zo'n 10 miljoen dollar aan sieraden en andere spullen buit.