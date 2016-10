Cosby: geen kans op eerlijke rechtszaak

LOS ANGELES - Bill Cosby vindt dat hij geen kans heeft gehad op een eerlijk proces in de rechtszaak die Andrea Constand tegen hem heeft aangespannen. Volgens Cosby, die terechtstaat voor seksueel misbruik dat in 2004 zou hebben plaatsgevonden, heeft het veel te lang geduurd voor hij is aangeklaagd.

Door ANP - 6-10-2016, 3:28 (Update 6-10-2016, 3:28)

De komiek voert dit argument op in een nieuw verzoek aan de rechter de zaak te laten vallen, meldt The Hollywood Reporter. Cosby probeerde dit al eerder, maar de rechter besloot in februari de zaak te laten doorgaan. Toen was Cosby's voornaamste argument dat hem in een deal in 2005 was beloofd dat hij niet zou worden vervolgd. Hij liet zich daarop achter gesloten deuren verhoren, terwijl hij zich volgens zijn advocaten zonder deze deal op zijn zwijgrecht zou hebben beroept.

De ruim tien jaar die inmiddels zijn verstreken hebben Cosby volgens zijn team de kans op een eerlijk proces ontnomen. "Getuigen zijn overleden en bewijsmateriaal is verdwenen", zo staat volgens een persbericht in de aanvraag.