ANP 'Kim Kardashian heeft geleerd van overval'

LOS ANGELES - Volgers van Kim Kardashian zullen niet gauw meer Kim's peperdure nieuwe ring of ketting zien op haar sociale media. De realityster heeft volgens TMZ afgezworen nog langer te koop te lopen met haar rijkdom en dure sieraden.

Door ANP - 6-10-2016, 11:16 (Update 6-10-2016, 11:16)

Een bekende van Kim vertelt aan de entertainmentwebsite dat Kim haar blingbling niet langer aan iedereen zal showen. Hiermee geeft ze de critici gelijk die zeggen dat ze de overval over zichzelf heeft afgeroepen door haar weelde op Twitter en Instagram te zetten.

De Kardashian-telg werd zondagnacht overvallen in een appartement in Parijs, waarbij de overvallers in totaal voor zo'n 10 miljoen dollar aan sieraden en andere spullen buit maakten. Even voordat ze werd overvallen postte ze nog een foto van haar 4 miljoen dollar kostende diamanten ring in het appartement.

Volgens TMZ neemt Kim een maand vrij van werk en als ze terug is zal ze haar rijkdom veel minder laten zien voor het oog van de wereld. Naar verluidt zou ze nog helemaal ontdaan zijn van de overval, waarbij ze een pistool tegen haar hoofd kreeg: "Materiële zaken betekenen niets. Het draait niet alleen om geld", aldus Kim. "Het is het niet waard."