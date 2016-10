Hillary Clinton leeft mee met beroofde Kim

NEW YORK - De Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton leeft mee met de eerder deze week beroofde Kim Kardashian en haar man Kanye West. “Ik vond het zo sneu voor haar”, zei Hillary in Extra TV.

Door ANP - 6-10-2016, 18:10 (Update 6-10-2016, 18:10)

“Het was verschrikkelijk”, zei de Democrate. “Ik ben blij dat niemand gewond is geraakt.” Clinton is niet de enige politicus die zich om Kim bekommert. Ook de Franse president François Hollande volgt de zaak naar verluidt op de voet.

De president houdt zich ‘persoonlijk bezig met het onderzoek naar de roof’, zeiden ingewijden tegen Page Six. Hollande zou Kim beloofd hebben te zorgen voor extra beveiliging bij haar volgende bezoek aan Frankrijk.