Kylie trouwt niet voor invoering homohuwelijk

SYDNEY - Kylie Minogue is dolgelukkig met haar verloofde Joshua Sasse, maar van trouwen is voorlopig nog geen sprake. De twee willen pas hun jawoord uitwisselen als ook homoseksuele koppels dat kunnen in Australië.

Door ANP - 6-10-2016, 18:47 (Update 6-10-2016, 18:47)

“Ik wilde iedereen ook namens haar laten weten dat wij niet trouwen voordat deze wet is ingevoerd in Australië”, zei Joshua donderdag in een Australische tv-show. “Ik kan er gewoon niet bij dat ik wel mag trouwen met diegene van wie ik hou en dat een ander dat niet mag vanwege zijn seksuele geaardheid.”

De Britse acteur, die zijn trouwplannen met de Australische Kylie in februari aankondigde, heeft zich aangesloten bij de Say ‘I Do’ Down Under-campagne. Ook Sia, Kelly Ripa en Margot Robbie maken zich hard voor het homohuwelijk in Australië.

Kylie liet via Twitter weten het roerend eens te zijn met haar 28-jarige aanstaande. “Wij zeggen ‘ja, ik wil’ als zij dat ook kunnen!”, schreef de 48-jarige zangeres.