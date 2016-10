Parijse politie opent jacht op limousine

PARIJS - De politie van Parijs is op zoek naar een limousine die ten tijde van de brute overval op Kim Kardashian meermaals in de buurt van haar appartement is gezien. De geblindeerde auto zou rondjes rond het Hôtel de Pourtalès hebben gereden terwijl onbekenden peperdure sieraden van Kim stalen.

Door ANP - 6-10-2016, 19:09 (Update 6-10-2016, 19:09)

De limousine is te zien op bewakingsbeelden van een winkel aan de overkant van de straat, melden diverse Amerikaanse media. De auto rijdt om 02.34 uur, 02.45 uur en 02.54 uur langs het gebouw in de nacht dat Kim werd beroofd. De realityster sloeg om 02.56 uur alarm bij haar bodyguard.

Wat de geblindeerde wagen te maken heeft met de overval, is niet bekend. De daders zijn hoogstwaarschijnlijk op de fiets gestapt na de roof. Volgens TMZ is op bewakingsbeelden een groep mannen op fietsen te zien, maar is het onmogelijk iemand te herkennen. De entertainmentsite meldt dat de Parijse politie ten minste één verdachte in beeld hebben.