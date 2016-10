Floortje: niet naar Syrië gaan zou laf zijn

ANP Floortje: niet naar Syrië gaan zou laf zijn

AMSTERDAM - Floortje Dessing zou het laf van zichzelf hebben gevonden als ze niet terug was gegaan naar Syrië. Voor Floortje terug naar Syrië, dat donderdagavond wordt uitgezonden op NPO 1, ging ze acht jaar na haar vorige reis terug naar het door oorlog verscheurde land.

Door ANP - 6-10-2016, 19:35 (Update 6-10-2016, 19:35)

“Het is zo immens verdrietig wat er in Syrië gebeurt, het is zo immens verdrietig dat zo veel mensen op drift zijn”, zei Floortje in RTL Boulevard. “Het is zo ontzettend heftig, ik wilde kennis krijgen van wat daar gebeurt. Dat kan alleen door het zelf te zien en dus moet je je over je eigen angsten zetten en toch gaan.”

Want bang was Floortje wel toen ze op Schiphol zat. “Ik vloog naar Libanon en wist dat ik via land naar Damascus zou reizen. Ik zat in m’n eentje tussen mensen die op vakantie gingen en was heel gespannen.”

Haar bazen raadden de reis af, en Floortje vond het ‘echt apeneng’. “Maar ik wilde het met eigen ogen weer zien. Ik ben er acht jaar geleden geweest en herkende vaak het beeld van Syrië niet meer. De afgelopen jaren is het land alleen maar negatief in het nieuws geweest, het is iets abstracts geworden.”